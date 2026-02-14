Mark Rutte'den SDG sorusu soran gazeteciye: Kürtler hakkında konuşmaya gelmedim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.

Rutte, konferans öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın yanı sıra ABD ile ilişkilere değinen Rutte'nin gelen bir soruya verdiği cevap gündem oldu.

SDG SORUNU YANIT: KÜRTLER HAKKINDA KONUŞMAYA GELMEDİM

Bir basın mensubu Rutte'ye, DAEŞ ile mücadelede terör örgütü PKK’nın Suriye ayağı SDG/YPG ile çalışmaya devam edilip edilmeyeceği yönünde bir soru sordu.

Rutte ise soruya "Üzgünüm, bu benim gündemimde değil. Gitmem gerekiyor. Kürtler hakkında konuşmaya gelmedim." cevabını verdi.

ULUSLARARASI KOALİSYONDAN ATILDILAR

Geçtiğimiz yıllarda DAEŞ ile mücadele kapsamında , ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri terör örgütü YPG/SDG'ye koruma sağlıyordu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni hükümet ile beraber terör örgütü koalisyondan resmen çıkarıldı.

"BİRİNCİL GÜÇ OLMA GEREKÇESİ ORTADAN KALKTI"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce yaptığı açıklamada "2019’da IŞİD’in bölgesel hilafeti yenilgiye uğratılırken SDG en etkili kara ortağımızdı. O dönemde muhatap alınabilecek işleyen bir merkezi devlet yoktu.

Bugün ise Suriye hükümeti, IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon’un 90. üyesi konumunda. Şam yönetimi güvenlik sorumluluklarını ve cezaevlerinin kontrolünü devralmaya hazır.

Bu nedenle SDG’nin sahadaki birincil güç olma gerekçesi büyük ölçüde ortadan kalkmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMELERİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde Suriye'deki ABD varlığı azaltılıyor.

Ülkedeki yaklaşık bin ABD askerinin bulunduğu 8 üsten çekilmeler devam ediyor.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin güneydoğusundaki stratejik Tenef Askeri Üssü'nden tamamen çekildi.

Birlikler Ürdün'e taşındı ve üs Suriye ordusuna devredildi.