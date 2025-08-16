Vladimir Zelensky, pazartesi günü ABD'de Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek

Alaska'daki tarihi zirvenin ardından süreci bir adım daha ileriye götürecek ikinci görüşme için tarih belli oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Zelensky, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AKTARDI"

ABD Başkanı ile [telefonda] uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptık. Önce bire bir görüşmelerle başladık, ardından Avrupa liderlerini de aramıza davet ettik. Bu görüşme bir buçuk saatten fazla sürdü ve bunun yaklaşık bir saati Başkan Trump ile ikili görüşmemizdi.



Ukrayna, barışı sağlamak için azami çaba göstermeye hazır olduğunu yeniden teyit ediyor. Başkan Trump, Rus liderle yaptığı görüşme ve görüşmenin ana noktalarını aktardı. Amerika'nın durumun gelişimi üzerinde etkisi olmasını önemli buluyorum.



Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir toplantı yapılması yönündeki Başkan Trump'ın önerisini destekliyoruz. Ukrayna, önemli konuların liderler düzeyinde tartışılabileceğini ve bunun için üçlü bir formatın uygun olduğunu vurguluyor.

"DAVET İÇİN MİNNETTARIM"

Pazartesi günü, Washington D.C.'de Başkan Trump ile bir araya gelerek, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm ayrıntıları görüşeceğim. Davet için minnettarım.



Avrupalıların, Amerika ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda Amerikan tarafının verdiği olumlu sinyalleri de görüştük. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya kamuoyu tarafından merakla beklenen bu buluşmada, iki lider diplomasi masasına otururken samimi diyaloglar ve pozlar da objektiflere yansıdı.

İki liderin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürerken görüşmeden ateşkes anlaşması çıkmadı.