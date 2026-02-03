Vladimir Zelensky: Rusya 70’ten fazla füze ve 450 drone ile saldırı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış için müzakereler devam ederken taraflar, eş zamanlı olarak saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin enerji tesislerini hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelensky, saldırılarda çok sayıda balistik füze dahil olmak üzere 70'ten fazla füze ve 450 saldırı drone'u kullanıldığını kaydetti.

9 KİŞİ YARALANDI

Saldırıların Sumi, Harkiv, Kiev, Dnipro, Odessa ve Vinnitsya bölgelerini hedef aldığını vurgulayan Zelensky, "Şu ana kadar saldırı sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Sıradan konutlarda ve enerji altyapısında hasar var.

Kiev'de drone saldırıları yüksek katlı binalarda yangınlara neden oldu ve bir anaokulu hasar gördü." ifadelerini kullandı.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN TESLİM EDİLMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

Zelensky, Rusya'nın zamanlamasına dikkat çekerek, "Kışın en soğuk günlerinden faydalanarak insanları terörize etmek, Rusya için diplomasiye yönelmekten daha önemli.

Bu durum, ortaklarımızdan neye ihtiyaç duyduğumuzu ve neyin yardımcı olabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Hava savunma sistemleri için füzelerin zamanında teslim edilmesi ve normal hayatın korunması önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA'YA MAKSİMUM BASKI GEREKLİ"

Rusya üzerinde baskı kurulmadan savaşın bitmeyeceğini aktaran Zelensky, "Moskova şu anda terörü ve gerilimi tırmandırmayı seçiyor, bu yüzden maksimum baskı gereklidir.

Bunu anlayan ve bize yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.