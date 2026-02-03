Suriye İç Güvenlik Güçleri, Kamışlı'ya girmeye hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de hareketli günler yaşanıyor.

Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde, ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanırken terör örgütünün anlaşmaya uymaması sonrası askeri müdahale kararı alan Şam yönetimi, büyük çaplı bir operasyon başlattı.

Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, ilk olarak terör örgütünü Halep'in 3 mahallesinden çıkarırken ardından Fırat'ın batı ve doğusunda ayrı ayrı operasyonlar yapan Suriye ordusu, terör örgütünü Rakka, Deyrizor ve Tabka başta olmak üzere birçok önemli noktadan çıkarmayı başardı.

MUTABAKATA VARILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından 15 günlük bir ateşkese varılırken bu ateşkesten günler sonra SDG ile Şam yönetimi arasında, yeni bir mutabakat daha imzalandı.

Mutabakatın, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngördüğü belirtildi.

AYN EL ARAB VE HASEKE'YE GİRİLDİ

Suriye İç Güvenlik Güçleri, anlaşma kapsamında terör örgütünün kontrolünde bulunan Ayn El-Arab ve Haseke'ye girdi.

Kent merkezlerine giren güçler şehirlerde kontrolü tam anlamıyla sağladı.

SIRADAKİ HEDEF KAMIŞLI

Öte yandan Suriye İç Güvenlik Güçleri'ne ait konvoyun, Kamışlı şehrine girmeye hazırlanığı belirtildi.

Zırhlı araçlardan ve özel eğitimli askerlerden oluşan konvoy, bölge kaynakları tarafından görüntülendi.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA PETROL SAHASI BULUNUYOR

Hemen hemen Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının yarısını üretebilme kapasitesine sahip olan Kamışlı'nın binden fazla petrol kuyusu olduğu ve günde 350 bin varil petrol üretebildiği tahmin ediliyor.

Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi beklenen bu sahaların, ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.

GÜZERGAH ÜZERİNDE ÇOŞKUYLA KARŞILANDILAR

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yaklaşık 20 askeri araçtan oluşan konvoy, Kamışlı kentine doğru ilerlerken, güzergah üzerindeki bölge sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Suriye güçlerini selamlayan vatandaşlar sevinç sloganları attı.

İLÇEYE GİRİŞLER BAŞLADI

Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Haseke’nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı.

Kamışlı halkı, Suriye güvenlik güçlerini sevinçle karşılarken duygusal anlar ortaya çıktı.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtardığı belde ve kentlerde Suriyeliler sokaklara inerek, üç yıldızlı Suriye bayrakları ve milli şarkılarla kutlamalar yapmıştı.