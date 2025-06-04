Vladimir Zelensky: Rusya’nın önerileri kabul edilemez

Haber Merkezi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den ateşkes umutlarını suya düşüren bir açıklama geldi.
İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulanan Zelensky, liderler zirvesi gerçekleştirilene kadar ateşkes önerdi.
"ÖNERİLERİ KABUL ETSELERDİ, UÇAKLARA SALDIRI OLMAZDI"
Rusya'nın ateşkes için şartlarını sıraladığı belgenin "ültimatom" niteliğinde olduğunu belirten Zelensky, ''Rusya’nın önerileri kabul edilemez. Rusya önerileri kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırı olmazdı'' ifadelerinde bulundu.
Zelensky ayrıca, 7-8 Haziran tarihleri arasında Rusya ile esir takası kapsamında 500 esirin ülkeye döneceğini duyurdu.
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