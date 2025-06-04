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Vladimir Zelensky: Rusya’nın önerileri kabul edilemez

Vladimir Zelensky: Rusya’nın önerileri kabul edilemez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın ateşkes şartlarını içeren belgeyi “ültimatom” olarak nitelendirdi. Zelensky, Rusya'nın önerilerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.