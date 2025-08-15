Vladimir Zelensky: Savaşı sona erdirme zamanı geldi

Dünyanın gözü bu görüşmeye çevrildi...

Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün ABD'nin Alaska eyaletindeki Elmendorf-Richardson Hava Üssü'nde gerçekleştireceği görüşme, TSİ 22.30'da başlayacak.

BAŞBAŞA GÖRÜŞECEKLER

İki lider ilk olarak baş başa görüşecek, görüşme daha sonra heyetlerin katılımıyla devam edecek, heyetler daha sonra çalışma kahvaltısına geçecek.

Putin ve Trump’ın görüşmenin başında kısa bir konuşma yapması bekleniyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ZELENSKY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ordu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda cephedeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelensky, Rus saldırılarını geri püskürtmeye devam ettiklerini bildirdi.

"CEPHE HATTI DAHA DA GÜÇLENDİ"

Donetsk bölgesinde yer alan Dobropliya şehri yönündeki ağır çatışmalara değinen Zelensky, "Bugün Donetsk bölgesindeki bu ve diğer yönlerin daha da güçlendirilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

Rusların, Trump ve Putin arasında yapılacak görüşmeden önce sahada üstünlük kazanmaya çalıştığını savunan Zelensky, şunları kaydetti:

Rus ordusu, Alaska'daki toplantıda Rus liderliğine daha elverişli siyasi konumlar sağlamaya çalışırken önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Bu niyetleri görüyoruz ve müttefiklerimizi gerçek durum hakkında bilgilendiriyoruz.

"SAVAŞI SONA ERDİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Zelensky, Trump ve Putin'in düzenleyeceği görüşmenin hazırlıkları ve sonuçları hakkında bilgi beklediklerini belirterek, "Önemli olan bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rus tarafı arasında üçlü bir formatta adil bir barışa ve anlamlı bir görüşmeye giden gerçek bir yol açmasıdır. Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD'ye güvendiklerini vurguladı.