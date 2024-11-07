Vladimir Zelensky ile Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde iş birliği vurgusu

AA

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı zafer kazandı.

Trump'ın zaferi sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Donald Trump ile telefonda görüştüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Görüşmeye ilişkin açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelensky, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik etti.

Zelensky, açıklamasının devamında şu sözleri sarf etti:

Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim.

İŞ BİRLİĞİNİ İLERLETME KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR

İki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve iş birliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Zelensky, "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığı" vurgusu yaptı.