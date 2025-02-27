Volodimir Zelenskiy, İrlanda Başbakanı ile görüştü

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüştüğünü bildirdi.

HANGİ KONULAR MASADA

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yöntemleri, Ukrayna için güvenlik garantileri ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konuları ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu konusunda da konuştukları bilgisini verdi.

İrlanda'nın Ukrayna'da mayın temizleme koalisyonuna katılımı konusunun da masaya yatırıldığını belirten Zelenskiy, "Food from Ukraine" (Ukrayna'dan Gıda) Programı ve bu programa İrlanda'nın nasıl dahil olabileceğine ilişkin bilgi verdiğini kaydetti.

ZELENSKİY'DEN İRLANDA'YA TEŞEKKÜR

Zelenskiy, ülkesine verdiği desteklerden dolayı İrlanda'ya teşekkür etti.

Bu arada, paylaşımdaki görüntülerde, ABD'ye giderken İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na gelen Zelenskiy'nin, burada Martin tarafından karşılandığı yer aldı.