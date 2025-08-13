Volodimir Zelensky: Acil bir ateşkes olmasını umuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

ZELENSKY: ÖNCELİĞİMİZ UKRAYNA’DA ATEŞKES SAĞLAMAK

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yürütülen çalışmaları değerlendiren Zelensky, savaşın bitirilmesi için farklı ülkelerin liderleri ile son günlerde yoğun telefon görüşmeleri yaptığını aktardı.

Zelensky, Ukrayna'da barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, ateşkes sağlanmasının şimdilik öncelikli konu olduğunu kaydetti.

Ayrıca Zelensky, Rusya'nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir hazırlık yapmadığını savundu.

Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupalı liderlerin katılımıyla Ukrayna konulu çevrim içi toplantı yapıldığını anımsatan Zelensky, söz konusu toplantıda cephedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

"PUTİN KİMSEYİ KANDIRAMAYACAK"

Zelensky, Rusların amacının tüm Ukrayna'yı işgal etmek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşlarıma, ABD Başkanı ve Avrupalı dostlarımıza (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kesinlikle barış istemediğini söyledim. Ülkemizin işgal edilmesini istiyor ve hepimiz bunu gerçekten görüyoruz. Putin kimseyi kandıramayacak. Barış için daha fazla baskıya ihtiyacımız var."

Zelensky, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini ve bunu görüşme sırasında da dile getirdiğini belirtti.

Trump ve Putin arasında Alaska'da 15 Ağustos'ta gerçekleşecek zirveye de değindiklerini aktaran Zelensky, toprak bütünlüğü konusunda kararlı olduğunu yineleyerek, "Benim tutumum değişmedi, çünkü bunun bir temeli var, bu Ukrayna anayasasıdır." dedi.

"ACİL BİR ATEŞKES OLMASINI UMUYORUZ"

Zelensky, Alaska zirvesinin sonuç vermesi gerektiğini kaydetti.

Savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde bir toplantının yapılması gerektiğini kaydeden Zelensky, "Her halükarda, ilkelerimiz ve toprak bütünlüğümüzle ilgili temel meseleler nihayetinde liderler düzeyinde kararlaştırılıyor. Ukrayna olmadan bu sorun çözülemez ve bu arada herkes bunu destekliyor." diye konuştu.

Zelensky, çevrim içi toplantıda, Alaska'da yapılacak Trump-Putin görüşmesini değerlendirdiklerini belirterek, "Görüşmenin ana konusunun ateşkes, acil bir ateşkes olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile ilgili meselesinin Kiev temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde konuşulması gerektiğini ifade eden Zelensky, ayrıca Alaska zirvesinden sonra yapılan toplantılarda Ukrayna'nın da yer alacağını kaydetti.