Wilders'in koalisyon görüşmeleri için seçtiği Gom van Strien, dolandırıcılıkla suçlanıyor Koalisyon süreciyle ilgili görevlendirilen Van Strien, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla konuşuluyor. Van Strien istifa ederken, Wilders, "Rüya gibi bir başlangıç yapamadım" dedi.

ensonhaber.com

Hollanda'da erken genel seçimlerde sandıktan Geert Wilders'in İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) birinci çıktı.

Bu durum hem Hollanda'da hem de Avrupa'da soğuk duş etkisine neden olurken, ilk olarak Wilders, hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Mevcut Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Wilders'in partisiyle koalisyona sıcak bakmıyor.

Dolandırıcılık iddialarıyla konuşuluyor

Aşırı sağcı politikacının, koalisyon görüşmelerini yönetmek üzere atadığı PVV senatörü Gom van Strien hakkındaki dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı.

Hollanda basını, Van Strien'in, Utrecht Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi'nin ticari yan ürünlerini "düzensiz" kullanmakla suçlanan birkaç kişiden biri olduğunu yazdı.

İstifa kararı aldı

Van Strien dolandırıcılık iddialarını reddederken, pazartesi sabahı siyasi süreçten çekildi.

Dolandırıcılık, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının odağındaki isim, "Bu hafta sonu medyada geçmişimdeki işler hakkında dürüstlüğümü sorgulayan makaleler çıktı." dedi.

İstifa kararı alan Van Strien, "Geert Wilders'a görevimden derhal istifa edeceğimi bildirdim." ifadesini kullandı.

Wilders: Rüya gibi bir başlangıç yapamadım

Yaşanan gelişmelere işaret eden Wilders, hükümet kurma girişimlerinde "rüya gibi bir başlangıç" yapamadığını kaydetti.

Hollanda'daki koalisyon süreçleri genellikle aylar sürüyor. Wilders, ilk görüşmelere katılması için, "siyasetten daha uzak" yeni bir isim arayacağını belirtti.

Van Strien fiyaskosu

Hollanda'nın başbakanı olmaya kararlı olduğunu dile getiren Wilders, Hollanda medyasında "Van Strien fiyaskosu" olarak anılan durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını anlattı.

The Guardian'ın haberine göre, Wilders, hukuki süreç hakkında bilgilendirme yapmadığı için Van Strien'i eleştirdi.

Aşırı sağcı Wilders'e darbe

Bu duruma ilişkin, "Koalisyon görüşmeleri için seçilen kişi, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle istifa etti. Bu, aşırı sağcı Wilders'e darbe." şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Wilders koalisyon kuramazsa, sandıktan ikinci çıkan Frans Timmermans'ın Yeşil Sol partisine hükümeti kurma görevi verilecek.