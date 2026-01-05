WP: Machado Nobel'i reddetseydi şimdi Venezuela başkanıydı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, ABD'nin Venezuela operasyonunu konuşuyor.

Venezuela'nın devrik lideri Nikolas Maduro'nun ABD askerlerince yatak odasından kaçırılarak ABD'ye götürülmesinden hemen sonra ABD Başkanı Donald Trump, kameraların karşısına geçti.

Operasyonu değerlendiren Trump, Venezuela'nın geleceğine ilişkin sorulara da cevap verdi.

İYİ KADIN AMA ÜLKEDE DESTEĞİ YOK

Trump 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun 'yeterli desteğe sahip olmadığı' için bir sonraki Venezuela lideri olmasının muhtemel olmadığını belirtti.

Trump, Machado'nun Venezuela liderliğine getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "İyi bir kadın ama ülke içinde desteği yok." yanıtını verdi.

Trump'ın Machado'ya bu denli kapıları kapatmasının ardından Nobel Barış Ödülü kızgınlığı çıktı.

"ÖDÜLÜ REDDETSEYDİ ŞİMDİ VENEZUELA BAŞKANIYDI"

Washington Post’a konuşan Beyaz Saray’a yakın bir kaynak: “Trump, Machado’nun ödülü kabul etmesini “nihai günah” olarak değerlendirdi. Eğer ödülü reddedip ‘Bunu Donald Trump olduğu için kabul edemem’ deseydi, bugün Venezuela’nın başkanıydı.” dedi.

TRUMP'IN NOBEL HAYAL KIRIKLIĞI

Trump 2025 yılı Nobel ödülleri dağıtılırken Ukrayna-Rusya, Pakistan-Hindistan, İsrail'in Gazze soykırımı gibi çatışmala alanlarındaki çabaları nedeniyle barış ödülü beklentisine girmiş ve bir hayli istekli görünmüştü.

Trump'ın tüm çabasına rağmen ödülü Machado almıştı.