WSJ: F-35'lerin Türkiye'ye satışı İsrail'i zayıf bırakabilir

Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan bir makale Orta Doğu'da Türkiye ve İsrail'in geleceğine yönelik çarpıcı öngörülerde bulundu.

F-35'lerin satışı ihtimalinin gittikçe arttığına dikkat çeken makale, Türkiye'nin içinde bulunacağı olası bir savaşı işaret etti.

TÜRKİYE İLE İSRAİL SAVAŞABİLİR İDDİASI

WSJ, Türkiye'nin İsrail karşıtı söylemlerini vurgulayarak ülkenin uzun vadedeki gidişatının İsrail ile bir savaşa varabileceği yorumunu yaptı.

TÜRKİYE ASKERİ BİR AVANTAJ ELDE EDEBİLİR

F-35'lerin Türkiye'ye verilmesinin İsrail ile savaşa bir adım daha yaklaşmasına sebebiyet verebileceği uyarısı yapılırken, jetlere sahip olmanın Türkiye'ye İsrail'e karşı hava üstünlüğü kazandırabileceği de söylendi.

"ORTA DOĞU'NUN TEHLİKELİ KARDEŞİ"

Makale Türkiye için "Bir zamanlar 'Avrupanın hasta adamı' olarak anılan Türkiye, günümüzde Orta Doğu'nun tehlikeli bir Müslüman kardeşi haline geldi." yorumunda bulunuldu.

Hakkında, Orta Doğu'daki birçok örgüt ve yerel aktörün arkasında durup destek verdiği yazılan Türkiye'nin, zamanla İran'ın yerini alarak bölgede İsrail'in karşısındaki yeni rakip haline gelebileceği tahmini yapıldı.

'OSMANLI'YI CANLANDIRMA YAKLAŞIMI' VURGUSU

WSJ Türkiye'nin Orta Doğu politikalarını ele alarak, bölgede edindiği pozisyon ve nüfuzun Osmanlı İmparatorluğu'nu ruhen yeniden canlandırmaya yönelik bir yaklaşım olabileceği analizinde bulundu.