Yahya Sinvar güvenliği için ABD'den garanti istedi Tel Aviv yönetimi Gazze'deki rehineler için sunduğu anlaşmada, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması maddesine de yer verdi.

Haber Merkezi

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'da yer alan iddialara göre, İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinvar'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'den güvenli çıkış sözü verdiğini bildirdi.

Ayrıca haberde, hükümetin rehineler konusundaki yetkili ismi Gal Hirsch'in, rehinelerin ailelerine önerinin geçen hafta Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'li yetkililerle yapılan bir toplantıda sunulduğunu açıkladığı kaydedildi.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR

Söz konusu anlaşmanın, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'den güvenli çıkışının yanı sıra Filistinli mahkumların serbest bırakılması, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ve Gazze için yeni bir yönetim sistemini içerdiği belirtildi.

GARANTİ İSTEDİ

Öte yandan, İsrail basınında yer verilen bir iddia ise çok konuşuldu.

Habere göre, Hamas lideri Sinvar'ın, anlaşmadan sonra da kendi güvenliği için ABD'den garanti istediği öne sürüldü.