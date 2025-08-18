Yaşlılar dikkat! İngiliz yetkililer uyardı: O saatlerde dışarı çıkmayın

Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları her yıl daha da etkili olurken, 2025’in dördüncü sıcak hava dalgası dünya genelinde milyonlarca insanı zorluyor.

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar için tehlikenin çok daha büyük olduğuna dikkat çekiyor.

Kavurucu sıcaklıkların yalnızca gündelik yaşamı değil, aynı zamanda sağlık üzerinde de hayati riskler doğurduğu vurgulanıyor.

Bu kapsamda İngiltere’de meteoroloji yetkilileri, bazı bölgelerde Pazartesi gününe kadar geçerli olacak “sarı uyarı” yayımladı.

DIŞARI ÇIKMAYIN!

Yüksek sıcaklıkların uzun süreli etkilerine karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatan uyarı kapsamında özellikle yaşlı bireylerin yeterli sıvı tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınması ve serin ortamlarda kalması gerektiği belirtiliyor.

Yaşlıların bu süreçte özel olarak korunması gerektiğine dikkat çeken Age UK yardım kuruluşu direktörü Caroline Abrahams, özellikle kalp, akciğer ve böbrek rahatsızlıkları olanların sıcağa karşı daha savunmasız olduğunu vurguladı.

Yaşlıların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini belirten Abrahams, yürüyüş, alışveriş ya da bahçe işleri gibi aktivitelerin bu saatler dışında yapılmasını tavsiye etti.