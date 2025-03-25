Yemen'deki savaş planları, yanlışlıkla bir gazeteciye gönderildi

AA

15 Mart'ta ABD, Yemen'de Husilere yönelik saldırılar düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırıyı dünya kamuoyuna duyurdu.

Ordunun Yemen'de Husilere düzenlediği saldırılara ilişkin savaş planlarının, bir ulusal güvenlik yetkilisi tarafından yanlışlıkla Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'e gönderildiği ortaya çıktı.

KAMUOYU BU OLAYI KONUŞUYOR

ABD'nin Yemen'deki savaş planlarının yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesi, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Söz konusu savaş planları kendisine gönderilen Atlantic dergisi editörü Goldberg tarafından kamuoyuna ilan edilen durum, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes tarafından da teyit edildi.

"BOMBALAR DÜŞMEYE BAŞLADI"

Goldberg, 'Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi' başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini ve daha sonra da Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını anlattı.

Goldberg, yazısında şu sözleri kullandı:

ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı.

"BAŞTA GERÇEK OLDUĞUNA İNANMADIM"

Başlangıçta mesaj grubunun gerçek olduğuna dair güçlü şüpheleri olduğunu yazan Goldberg şunları söyledi:

ABD'nin ulusal güvenlik yetkililerinin yakın savaş planları hakkında Signal'de iletişim kuracağına inanamadım. Başkan'ın ulusal güvenlik danışmanının kendisini üst düzey ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelere dahil edecek kadar pervasız olabileceğine inanamadım.

"GRUBA YANLIŞLIKLA EKLEDİKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Goldberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra, Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları 'Houthi PC Küçük Grubu' adlı bir zincire katılmaya davet edildiğini iddia etti.

ABD'li gazeteci, Waltz'un kendisini kazara bu gruba eklediğini düşündüğünü kaydetti.

"BU DURUM OPERASYONA ZARAR VERMEDİ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hughes, konunun medyaya yansıması üzerine yazılı açıklama yaparak "Gündeme gelen mesaj dizisinin gerçek olduğu görülüyor ve bu mesaj zincirine yanlışlıkla bir numaranın nasıl eklendiğini gözden geçiriyoruz." ifadesine yer verdi.

Gazetecinin yanlışlıkla gruba nasıl eklendiğini araştırdıklarını belirten Hughes, bunun Yemen operasyonlarına herhangi bir zarar vermediğini savundu.

"KONU HAKKINDA BİLGİM YOK"

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." diye yanıt verdi.

Atlantic dergisini okumadığını söyleyen Trump, olaydan haberdar olmadığını ancak söz konusu hatanın Yemen'deki saldırılarına bir etkisinin olmadığını savundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada ise birçok kullanıcı, ABD'nin gizli olan savaş planlarının bu şekilde yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesinin kabul edilemez olduğu yorumunda bulundu.

ABD, 15 Mart'ta Yemen'de Husilere yönelik saldırılar düzenlemiş, saldırıyı Başkan Trump dünya kamuoyuna duyurmuştu.