Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İHA

Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarına yeniden hız kazandıran İsrail'e Yemen’den misilleme...

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.

Füzenin ülkenin hava sahasına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

PANİĞE NEDEN OLDU

İsrail basını ise düşen füze enkazına bağlı ciddi bir yaralanma bildirilmediğini ancak yaşanan panik anları sırasında bazı yaralanmalar meydana geldiğini duyurdu.

Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.