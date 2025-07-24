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Yeni nesil trafik levhaları: Katar'da başladı

Katar’da trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan yeni nesil uyarı levhaları, başkent Doha’nın önemli kavşak ve geçiş noktalarına yerleştirilmeye başlandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
24.07.2025 13:24
Yeni nesil trafik levhaları: Katar'da başladı

Trafik levhaları gündemde...

Katar Trafik Müdürlüğü tarafından geliştirilen yeni levhaların, hem Arapça hem de İngilizce olarak uluslararası trafik standartlarına uygun biçimde hazırlandığı açıklandı.

Ancak levhalarda metinden çok simgesel anlatıma ağırlık verildi.

Böylece Katar'da yaşayan farklı milletlerden sürücülere de doğrudan mesaj verilebildiği belirtildi.

Trafik uzmanları, özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu saatlerde ve bölgelerde bu tür işaretlerin hayati rol oynadığına dikkat çekiyor. 

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