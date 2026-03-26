Yeni tehlike: Küresel internet kesintisi

Bugün küresel veri trafiğinin büyük çoğunluğu denizaltı fiber optik kablolar üzerinden taşınıyor.

Uydu interneti çok daha küçük bir paya sahip.

Hal böyle olunca, Ortadoğu'daki savaş ortamı ve Hürmüz Boğazı-Kızıldeniz hattında alınan kararlar "küresel internet" güvenliğinde riskler oluşturuyor.

Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı arasında uzanan hat, Asya ile Avrupa arasındaki dijital trafiğin de en yoğun geçtiği güzergahlardan biri.

KÜRESEL KESİNTİ TEHDİTİ

Bu koridor boyunca uzanan denizaltı kabloları; Hindistan’dan çıkan verinin Akdeniz üzerinden Avrupa’ya, oradan da Amerika’ya ulaşmasını sağlıyor.

Bölgede yaşanan her askeri gerilim, yalnızca petrol fiyatlarını değil, aynı zamanda veri akışının sürekliliğini de doğrudan etkiliyor.

Bu hatlara yapılacak fiziksel bir müdahale; "bankacılık sistemlerinden bulut bilişim hizmetlerine, devletler arası iletişimden bireysel internet erişimine kadar her şeyi durdurabilir" olarak görülüyor.