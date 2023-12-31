Yeni yıla 'merhaba' diyen ülkeler: 2024'ün ilk anları Yeni Zelanda, 2024 yılını coşkulu kutlamayla karşıladı. Sidney'de kutlamalar için saatler önceden düğmeye basıldı.

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ensonhaber.com

2024'ü ilk karşılayan ülkeler, dünya genelinde coşkulu kutlamalar ve çeşitli etkinliklerle yeni yıla giriş yaptı.

Yılın ilk saatlerinde gösteriler düzenleyen ülkeler, halkın bir araya gelerek yeni yılı karşılamasını sağladı.

Renkli ışık gösterileri, havai fişekler ve özel etkinliklerle geçen bu anlar, Yeni Zelanda'da kameralara yansıdı.

Sky Tower'da havai fişek gösterisi

Auckland şehrinin en yüksek binası Sky Tower'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Gökyüzünde havai fişekler patlarken, kulenin üst kısmı farklı renklere büründü.

2024 kutlamalarından görkemli anlar

Avustralya'nın Sidney kentinde 2024 kutlamaları saatler önceden başlatıldı. Havai fişek gösterileri, Sidney'de karanlığı aydınlığa çevirdi.

Devasa gösteri, 1 milyondan fazla insanın toplandığı tahmin edilen Sidney Limanı'nı aydınlattı.

Yeni yılı ilk karşılayan yer

Sky'ın aktardığına göre, Büyük Okyanus'ta Kiribati'nin bir parçası olan ve "Christmas Adası" olarak da bilinen Kiritimati Adası, yeni yılı karşılayan ilk yer olarak kayıtlara geçti.

New York'ta hazırlıklar tamam

ABD'nin New York kentinde kutlamalarla ilgili hazırlıklar tamamlandı. New York'ta son birkaç gündür yeni yıl programının provaları yapıldı.

Söz konusu kent, Times Meydanı'ndaki ünlü kutlamalarıyla biliniyor.

Madrid'de hareketlilik başladı

İspanya'nın başkenti Madrid'de 2024'ü kutlamak isteyenlerin hareketliliği başladı. İspanyollar, ünlü Puerta del Sol Meydanı'nda toplandı.