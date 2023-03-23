Yeni Zelanda 4 milyon dolar ayırdı: Gençlerin, ayrılık acısından kurtulmasına yardım edecekler Ayrılık acısına karşı hayata geçirilen 4 milyon dolarlık projede gençlere destek sağlanması hedefleniyor.

Yeni Zelanda'da hükümet, ilişkileri sona eren gençlerle ilgili kampanya başlattı.

"Daha İyi Sev" anlamına gelen "Love Better" adlı kampanya, gençleri eski sevgililerini sosyal medya hesaplarından silmeye teşvik ediyor ve onlara destek olmayı amaçlıyor.

Ayrılık acısına karşı 4 milyon dolarlık proje

Üç yıl sürecek olan ve "yeni ayrılmışlardan oluşan topluluğun, yeni ayrılmışlara yardım edeceği" noktasından hareketle oluşturulan program, 4 milyon dolara mal olacak.

Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan, The Guardian'a kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyadaki başka herhangi bir hükümet tarafından denenmiş bir yaklaşım değil." dedi ve ekledi:

Gerçek, işlenmemiş hikayelerden bazılarını kullanarak yapıyor olmamız ve aynı zamanda gençlere ulaşan platformlara sahip olmamızı sağlamamız da bu kampanyanın gücü.

İlişkileri bitenlerle ilgili ortaya çıkan veriler

Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki 16 ila 24 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 80'i bir ilişki içindeydi ve bunların yüzde 87'sinin gördüğü zarar, ayrılmanın verdiği normal acının ötesine geçti.

Gençlerin yüzde 55'nin, bir ilişkiyi zarar görmeden sonlandırabileceklerinden emin olmadıkları da araştırmada ortaya çıktı. Altı gençten biri, ilişkilerinde fiziksel tartışmalarla karşılaştığını söyledi.

Aile içi şiddetin ortadan kaldırılması hedefleniyor

Yeni Zelanda hükümeti, 2021'de, aile içi şiddeti ortadan kaldıramaya yönelik ilk adımı atmıştı.

"Yeni Zelanda'da çok yüksek aile içi ve cinsel şiddet oranlarımız var." diyen Radhakrishnan, "Bunu tersine çevirmek için çalışıyoruz. Bazı yenilikçi yollara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Sosyal medya, ayrılıkları karmaşık hale getirdi

Diğer taraftan, internetin ve sosyal medyanın yükselişinin, ayrılıklara benzersiz ve karmaşık dinamikler getirdiğine dikkat çekildi.