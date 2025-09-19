Yeni Zelanda Başkanı Peter, Filistin'i tanıma konusunda tutumunu netleştirecek

İsrail'in 'Gazze soykırımına' karşı dünyadan ses yükselmeye devam ediyor...

Bu kapsamda İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya dahil bazı ülkeler, yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin Devletini resmen tanıma planlarını açıkladı.

Yeni Zelanda da, Filistin'in tanınması konusundaki tutumunu netleştirmeye hazırlanıyor.

"POLİTİKA FIRSATLARIMIZI ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN İDEAL BİR FIRSAT OLACAK"

Ulusal basındaki habere göre Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu!na katılmak üzere hafta sonu New York'a gideceğini belirtti.

Wellington hükümetinin, Filistin Devletinin tanınması konusundaki tutumunu gelecek hafta New York'ta netleştireceğini kaydeden Peters, "New York'ta geçireceğimiz süre, çok çeşitli ortakların dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları nasıl algıladıkları ve ele aldıkları hakkında bilgi toplamak ve bu sayede çeşitli konulardaki kendi politika pozisyonlarımızı şekillendirmek için ideal bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER BU ÖNEMLİ KONUDAKİ TUTUMUMUZU NETLEŞTİRMEMİZE YARDIMCI OLACAK"

Peters, Filistin Devleti'nin tanınması gibi karmaşık bir konuyu Yeni Zelanda'nın aylardır temkinli ve dikkatli şekilde ele aldığını kaydederek, "Önümüzdeki haftaki görüşmeler, mevcut en son bilgilere dayanarak Yeni Zelanda'nın bu önemli konudaki tutumunu netleştirmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.