Yeni Zelanda'da havalimanında vedalaşmaya süre sınırı

AA

İlginç olaylar, siyasi ve küresel olayların dışında medyanın en çok dikkat çeken içerikleri...

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası olan bazı insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" haline gelebiliyor.

Bu kapsamda, dünya genelinde ekimde kayıtlara geçen ilginç olaylar derlendi.

TELEFONU İÇİN 7 SAAT KAYALARIN ARASINDA BAŞ AŞAĞI KALDI

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Matilda Campbell, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken cep telefonu iki büyük kayanın arasına düştü.

Telefonunu almak için kayaların arasına uzanan Campbell, yaklaşık 3 metre derinlikte baş aşağı bir şekilde kayaların arasına sıkıştı.

Arkadaşları, Campbell'i 1 saat sonra bularak hemen acil servise haber verdi.

Campbell, 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarılsa da cep telefonu düştüğü yerden çıkarılamadı.

UZUN VEDALAŞMALAR YASAKLANDI

Duygusal ve uzun vedalaşmalar havalimanlarında sık görülen bir durum olsa da Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinden ayrılan yolcuların, sevdiklerinden artık daha hızlı ayrılması gerekiyor. Zira havalimanında, yolcuların indirme alanında sarılmaları üç dakikayla sınırlandırıldı.

Terminal dışına asılan tabelalarda, "maksimum sarılma süresi üç dakika" uyarısı yer alırken sevdiklerine daha uzun süre sarılmak isteyenlerin, havalimanının otoparkına gitmeleri öneriliyor.

Bu yasak sayesinde, havalimanında yolcu indirme alanındaki trafik sıkışıklığının önlenmesi amaçlanıyor.

BABASININ KATİLİNİ, 25 YIL SONRA POLİS OLUP YAKALADI

Brezilya'nın Roraima bölgesinde yaşayan Gislayne Silva de Deus, babası 1999'da öldürüldüğünde sadece 9 yaşındaydı.

Babasının katilini bulmak için hukuk okuduğunu söyleyen Silva de Deus, belli bir süre avukatlık yaptıktan sonra mesleğini değiştirerek polis olduğunu belirtti.

36 yaşındaki Silva de Deus, katili bulabilmek için hemen cinayet masasında çalışmaya başladığını ve 2013'ten bu yana kaçak olan katil için tutuklama emri çıkarılmasını sağlayarak onu yakaladığını ifade etti.

Babasının katilini yakalamak için polis olan Silva de Deus, 25 yıl sonra hayalini gerçekleştirdiğinde gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

HIRSIZ GİRDİĞİ EVDE TEMİZLİK YAPTI

Ekimde basına yansıyan başka bir tuhaf olay, Galler'de yaşandı.

36 yaşındaki hırsız Damian Wojnilowicz, Galler'in Monmouthshire bölgesinde yaşayan bir kadının evine girdi.

İşten dönen kadın, bahçedeki eşyaların yerlerinin değiştirildiğini, çöp kutusunun boşaltıldığını, evinin temizlendiğini hatta mutfakta yemek pişirildiğini fark etti.

Kadın daha sonra evinde, "Endişelenme ve mutlu ol" yazılı bir not buldu.

Yine aynı şekilde hırsızlık yapmak için başka bir eve giren Wojnilowicz, burada güvenlik kameralarına takılmasının ardından polisler tarafından gözaltına alındı.

Hırsız Wojnilowicz, çıkarıldığı mahkemede 22 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"KESİNLİKLE UYUŞTURUCU DOLU BİR ÇANTA DEĞİL"

ABD'nin Oregon eyaletinde polisler, çalıntı olduğu iddia edilen bir arabayı durdurdu.

Arabanın kontağıyla oynandığını fark eden polisler, araçta uyuşturucu olabileceği şüphesiyle aracı inceledi.

Araçta, üstünde "kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değil" baskısı olan bir çanta bulan polisler, çantayı açtıklarında ironik şekilde içinde farklı çeşitlerde uyuşturucu olduğunu gördü.

Polis aynı zamanda, araçta nakit para ve mermiyle dolu bir silah da buldu. Arabadaki iki şüpheli daha sonra gözaltına alındı.

BAĞIRSAKLARINDAN CANLI HAMAM BÖCEĞİ ÇIKTI

Hindistan'da günlerce hazımsızlık sorunu yaşayan 23 yaşındaki bir genç, daha fazla ağrıya dayanamadığı için hastaneye gitti.

Hastanedeki rutin kontroller sırasında adamın ince bağırsağında bulunan canlı hamam böceği, doktorları şaşkına uğrattı.

Hastanın canlı böcek yediğinin farkında bile olmadığını belirten doktor, "Hamam böceğinin nasıl olup da bozulmadan kalabildiğine biz bile şaşırdık." dedi.

Doktorlar, yaklaşık 10 dakika süren bir işlemle 3 santimetre büyüklüğündeki hamam böceğini başarıyla çıkardı.