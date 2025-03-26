Yeni Zelanda'da tatil için gittiği adada hem vücudu yandı hem de ailesini kaybetti

Haber Merkezi

Avustralya'da yaşayan YouTube fenomeni Stephanie Coral Browitt, 2019 yılında ailesiyle gittiği Yeni Zelanda tatilinde korkunç bir olay yaşadı.

Beyaz Ada'ya giden Browitt ve ailesi, bölgedeki volkanın magma ve kül püskürtmesiyle adeta cehennemi yaşadı.

Rüya gibi bir tatil yapmayı bekleyen fenomen, yaşana olayda tatile beraber geldiği babası ve kız kardeşini kaybetti

TÜM VÜCUDU YANDI

Browitt, vücudunun tamamının yanması sonucu tüm hayatını değiştirmek zorunda kaldı.

Yıllar boyunca vücudunun tamamını kaplayan bir tulum ve yüzünü kapatan bir maske takmak zorunda kalan genç kadın, sonunda kısmen iyileşti.

8 PARMAĞINI KAYBETTİ

6 yıllık tedavi sonrası yüzündeki maskeyi çıkaran sosyal medya fenomeni, tedavi sürecini anlattı.

"Her şey o kadar hızlı oldu ki kaçma şansımız yoktu" diyen Stephanie, volkanik patlama sonrası sadece vücudunun yanmadığını ayrıca 8 parmağını da kaybetmek zorunda kaldığını açıkladı.

Sayısız ameliyat geçiren genç kadın, yeni deri nakli sonucu tulumunu çıkarabildiğini söyledi.

Stephanie, yeni cildine alışmanın zaman aldığını belirterek, "Yeni cildimde kendimi sevmeyi öğrenmem zaman aldı. ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNÜŞÜMDEN UTANMIYORUM"

Yaşadığı tedavi süreci boyunca psikolojik ve fiziksel olarak zorlandığını açıklayan genç kadın, artık yaşadıkları hem takipçileriyle paylaşıyor, hem de vücudunun yeni görüntüsüne alıştığını söylüyor.

Stephanie, "Görünüşümden utanmıyorum, aksine gurur duyuyorum." diye konuştu.