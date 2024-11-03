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Yetkililer tarafından el konulmuştu: Fenomen Peanut'a kuduz testi kapsamında ötenazi uygulandı

Yetkililer tarafından el konulmuştu: Fenomen Peanut'a kuduz testi kapsamında ötenazi uygulandı Komşularının şikayeti sonrası el konulan sosyal medya fenomeni Peanut için, imza kampanyası başlatılmıştı. New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC), sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötenazi yapıldığını duyurdu.