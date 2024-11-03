Yetkililer tarafından el konulmuştu: Fenomen Peanut'a kuduz testi kapsamında ötenazi uygulandı

Sosyal medyanın sevilen yüzü Peanut isimli sincaptan üzen haber geldi.
ABD’nin New York eyaletinde, ‘Peanut’ isimli sincap 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan sevimli sincap, bir süre sonra fenomen haline geldi.
VAHŞİ HAYVAN BESLEDİĞİ GEREKÇESİYLE ŞİKAYET EDİLDİ
Longo'nun komşuları vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayette bulundu.
Çevre Koruma Bakanlığı'ndan (DEC) eve gelen yetkililer sincaba el koydu.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Yaşananlar sonrası fenomen sincap ‘Peanut’ için imza kampanyası başlatılırken, yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada sincabın Mark Longo’ya geri verilmesi çağrısında bulunuldu.
Gelen tepkiler sonrası açıklamada bulunan New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC), yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötenazi yapıldığını bildirdi.
Ayrıca açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyesinde bulunuldu.
"PEANUT BAŞIMIZA GELEN EN İYİ ŞEYDİ"
Sincabın sahibi Longo ise, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sincaba uygulanan ötenaziye ilişkin şaşkınlığını dile getirdi.
Gözyaşları içinde açıklamada bulunan Longo, "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." dedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış