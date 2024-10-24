DHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile Türkiye Macaristan Adalet Bakanlıkları Arasında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Heyetler arası görüşmenin ardından Macar mevkidaşı ile basın açıklaması yapan Adalet Bakanı Tunç, TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"YERLİ ÜRETİMLERLE ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI"

Savunma sanayinde özellikle yerli üretimlerle önemli mesafeler alındığını aktaran Bakan Tunç, TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısının savunma sanayini hedef aldığını belirtti. Bakan Tunç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Ülkemizin önemli savunma sanayi kuruluşlarından TUSAŞ'a hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. PKK terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıda maalesef 5 vatandaşımız şehit oldu. Yaralılarımızın tedavileri şu anda hastanelerde devam ediyor.



TUSAŞ, ülkemizin önemli savunma sanayi kuruluşlarından birisi. Son yıllarda çok önemli başarılara imza attı. Savunma sanayinde özellikle yerli üretim alanında çok önemli mesafeler aldı.



Bu başarının, ülkemizin savunma sanayinin hedef alındığını düşünüyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"TERÖRLE MÜCADELE SEKTEĞE UĞRAMAYACAK"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Tunç, başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, ”Bu saldırı bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir zaman sekteye uğratmayacak. Bilakis bu konudaki kararlılığımızı artırarak devam ettireceğiz. Ülkemizin birlik beraberliğine, milletimizin huzur ve güvenliğine kast eden bu terör şebekelerini temizleyinceye kadar mücadelemizi süreceğiz” diye konuştu.

Macaristan Adalet Bakanı Tuzson ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin her alanda devam ettiğini dile getirdi. Bakan Tunç, Türkiye ve Macaristan'ın arasındaki hukuki ve adli iş birliğine ilişkin bir anlaşmaya vardıklarını, adli iş birliğinin daha da tahkim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Tunç, "Türkiye ve Macaristan arasındaki hukuki iş birliğine ilişkin bir anlaşmamız var. Hem bu anlaşma hem de uluslararası sözleşmeler çerçevesinde sorunsuz devam eden hukuki, adli iş birliğimiz var. Sorunsuz devam eden adli iş birliğimizin daha da tahkim edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ankara'da yapılan görüşmede ortaya çıkan görüşler doğrultusunda ortaya koyduğumuz pratikler hem de bugün imzaladığımız ortak mutabakat zaptıyla ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyacak kararlar aldık" dedi.

Bakan Tunç, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı nedeniyle Macaristan’daki programlarını tamamlamadan bugün yurda dönecek.