Danimarka’da 400 yıllık mektup dağıtımı sona eriyor

İskandinav ülkeleri Danimarka ve İsveç’te faaliyet gösteren PostNord, 2025 yılının sonunda Danimarka’daki son mektubunu teslim edeceğini açıkladı. Şirket, 2026’dan itibaren ülkedeki faaliyetlerini tamamen kargo ve paket taşımacılığına yönlendirecek. Bu kapsamda Danimarka genelinde mektup kabulü ve posta pulu satışı da 18 Aralık itibarıyla durduruldu.

GEREKÇE: DİJİTALLEŞME VE DÜŞEN TALEP

PostNord, kararın temel gerekçesi olarak toplumda hızla artan dijitalleşmeyi gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, mektup kullanımının dramatik biçimde azaldığı, buna karşılık e-ticaretin ve paket taşımacılığının büyümeye devam ettiği vurgulandı.

PostNord Danimarka Genel Müdür Yardımcısı Kim Pedersen, “400 yıldır sürdürdüğümüz bu hizmeti sonlandırmak kolay bir karar değil. Ancak Danimarkalılar giderek dijital yöntemleri tercih ediyor. Mektup sayısı o kadar düştü ki, bu pazar artık kârlı değil” ifadelerini kullandı.

BİN 500 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK, POSTA KUTULARI KALDIRILACAK

Mektup dağıtımının sona ermesiyle birlikte PostNord, Danimarka’da yaklaşık bin 500 çalışanıyla yollarını ayıracak. Ayrıca ülke genelindeki bin 500 kırmızı posta kutusu da kaldırılacak. Şirket, bu dönüşümle operasyonel yapısını paket taşımacılığına uygun hale getirmeyi hedefliyor.

MEKTUP DAĞITIMINI ÖZEL ŞİRKET "DAO" ÜSTLENECEK

PostNord’un çekilmesinin ardından Danimarka’da mektup gönderimi, Dao adlı özel şirket aracılığıyla sürdürülecek. Dao, yıllık yaklaşık 30 milyon olan teslimat hacmini önümüzdeki yıl 80 milyona çıkarmayı planlıyor. Öte yandan, Dao’nun da bu hizmetten çekilmesi durumunda Danimarka hükümeti, yasal zorunluluk gereği yeni bir posta operatörü atamakla yükümlü olacak.

İSVEÇ'TE MEKTUP DAĞITIMI SÜRECEK

Yüzde 40’ı Danimarka’ya, yüzde 60’ı İsveç’e ait olan PostNord, Danimarka’da mektup dağıtımını bitirirken İsveç’te bu hizmeti sürdürmeye devam edecek.

Danimarka’da mektup dağıtımı 1624 yılından bu yana kesintisiz olarak devam ediyordu. Ancak ülkede mektup kullanımı son 25 yılda yüzde 90’dan fazla azaldı. 2000’li yılların başında 1,4 milyar olan yıllık mektup sayısı, geçen yıl yaklaşık 110 milyona kadar geriledi.