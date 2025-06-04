Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu, çapraz sorguda bin 788 kez 'hatırlamıyorum' dedi

AA

Gazze’deki katliamın siyasi sorumlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yıllardır süren yolsuzluk davalarıyla gündemde.

Kamuoyunda “1000 numaralı dosya” olarak bilinen üç ayrı dosya halinde yürütülen soruşturma, Netanyahu'nun başını fena şekilde ağrıttı.

6 ay önce ilk kez mahkemenin karşısına çıkan ve Salı günü de ilk kez çapraz sorguya alınan Netanyahu'nun, sorgudaki beyanları ortaya çıktı.

İŞ ADAMLARINDAN LÜKS HEDİYELER ALDI

Netanyahu, kamuoyunda tepki gören beyanlarının ardından ilk çapraz sorgusunu "bir şaka" olarak niteledi.

İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak bilinen Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer'dan toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddialarına odaklandı.

BİN 788 KEZ 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Çapraz sorgu sırasında Savcı Yonatan Tadmor'a tam bin 788 kez hatırlamadığı yönünde cevap verdiğini belirten Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile." ifadelerini kullanarak soruları yanıtsız bırakmasını savundu.

DAVANIN DETAYI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.