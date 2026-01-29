YPG'nin Ayn el-Arab bölgesinde inşa ettiği yer altı şehri görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de YPG/PKK sorunu devam ediyor...

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında Şam’da yürütülen entegrasyon ve çatışmaları sonlandırma amaçlı görüşmeler tıkanmış durumda.

YER ALTI ŞEHRİ GÖRÜNTÜLENDİ

YPG'nin Ayn el-Arab bölgesine bağlı Sırrin beldesinde inşa ettiği 'yer altı şehri' görüntülendi.

Suriye ordusu, düzenlediği operasyon sonrası YPG'nin işgalinden kurtardığı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa edilmiş tünel ağını ortaya çıkardı.

MÜHİMMAT VE DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Birbirlerine bağlantılı şekilde ve 3 kat olarak inşa edilen bu tünellerin içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi.

Yer altı şehrini andıran tünellerin bazı yerlerinin, araba veya kamyonetlerin rahatça girebileceği büyüklük ve genişlikte inşa edilmesi dikkati çekiyor.

Elektrik ve su şebekesi hatlarının da çekildiği çok sayıda tünel adeta labirenti andırıyor. Birbirine bağlı tünellerin bazı kısımlarında da zırhlı kapılar yer alıyor.

Terör örgütü mensuplarının kalması için inşa edilen "yer altı şehrinde" çok sayıda mutfak ve yatak odası bulunuyor.

Örgüt sembolleri ve afişlerinin yer aldığı "yer altı şehri" içerisinde sinema salonu, amfi ve fırın da yer alıyor.

Yapının içerisinde örgüt sembollerinin yanı sıra tünellerin kazılması için kullanılan araç ve gereçlerin de sergilendiği görülüyor.

Sırrin'deki bu yer, Suriye ordusunun terör örgütünden geri aldığı bölgelerde tespit edilen en büyük tünel ağlarından biri olarak öne çıkıyor.

ORTAYA ÇIKARILAN TÜNEL TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 'KOMUTA MERKEZLERİNDEN' BİRİ

Suriye ordusuna bağlı 76. Tümen Komutanı Tuğgeneral Seyf Polat, Sırrin'deki tünelde yaptığı incelemeler sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Polat, Sırrin'deki bu yapının terör örgütünün "komuta merkezlerinden" biri olduğunu belirtti.

Bu yer altı şehrinin örgüt için önemli strateji merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Polat, Suriye ordusunun hakimiyeti sağladığı tünellerde güvenlik önlemlerini aldığını ve örgütün döşediği mayınları temizlediklerini kaydetti.

"DEVLET KURMA HAYALLERİ YOK EDİLMİŞTİR"

Tünellerde terör örgütüne ait çok sayıda yayının da yer aldığını aktaran Polat, şunları söyledi:

Terör örgütü, bunları Kürt çocuklarına terörist yöntemlere başvurmaları ve hayatlarını değiştirmeleri için kullanmıştır. Kürt gençlerinin akıllarını çelmek, Araplar, Kürtler, Aşuriler ve Türkmenlerin arasına bozgunculuk ve ayrılık tohumları ekerek Suriye’nin dokusunu bozmak maksadıyla bunları hazırlamıştır. Ancak tüm bunlar, (terör örgütünün) Suriye’nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı devlet kurma hayalleri Allah Teala’nın izniyle Suriye Savunma Bakanlığı kahramanları sayesinde yok edilmiştir.

Polat, burayı gelecek nesillere terör örgütünün yaptıklarını göstermek için müze haline getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.