Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MEHMET HİLMİ GÜLER HAVA AMBULANSIYLA İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ilk müdahale, Medical Park Ordu Hastanesi’nde yapıldı.

Güler’in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.

Başkan Güler’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.