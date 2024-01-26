Yunan basını: Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olursa Ekrem İmamoğlu kaybeder Demirtaş'ın İBB Başkanlığı'na adaylığının, İmamoğlu için yenilgi anlamına geleceği belirtildi. Muhaliflerin, bu durumun farkında olduğuna dikkat çekildi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na aday olabileceğini söyledi.

Yeniden seçilmek için adaylığını ilan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "DEM Parti'nin karar vereceği bir konu." diyerek kendisinin yorum yapamayacağını belirtti.

İmamoğlu'nu 'tehdit' ediyor

Daha önce İmamoğlu lehine ifadelere imza atan Yunanistan basını ise bugünlerde İBB'nin mevcut başkanının seçimi kaybedebileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Ethnos'un "Başak Demirtaş: İmamoğlu'nu 'tehdit eden' kadın" başlıklı haberinde, 31 Mart belediye seçimlerinin beklenenden erken hızlandığına dikkat çekildi.

Yeniden seçilmesine mal olabilir

Haberde, Başak Demirtaş'ın kişiliğinden "karizmatik" şeklinde söz edilmesi göze çarparken şöyle denildi:

İstanbul'dan aday olarak gösterilirse, sol kesimin ve Kürt kökenli seçmenlerin oyunu alabilir.



Fakat bu, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesine mal olabilir.

Demirtaş aday olursa İmamoğlu kaybeder

Muhaliflerin, Demirtaş'ın aday olması halinde İmamoğlu'nun kaybedeceği düşüncesine sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı.

İmamoğlu'nun Demirtaş sorusuna yanıtı

Başak Demirtaş, İstanbul adaylığı konusunda, "Parti uygun görürse düşünebilirim." demişti.

İBB Başkanı İmamoğlu ise Demirtaş'ın olası adaylığına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: