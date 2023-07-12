Yunan basını, Erdoğan - Miçotakis görüşmesini yazdı: İkili arasındaki atmosfer iyi Yunanistan merkezli yayın organları, kameralara yansıyan anları yorumladı. Erdoğan ile Miçotakis arasında geçen diyaloğa işarat edilerek, görüşmeye iyi bir havanın hakim olduğu belirtildi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta dikkat çeken bir görüşmeye daha imza attı.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Dörtlü görüşmeyi yakından takip eden Yunan medyası, Erdoğan-Miçotakis zirvesine geniş yer ayırdı.

Proto Thema: Atmosfer iyi

Proto Thema gazetesi, "NATO zirvesindeki görüşme 1 saat sürdü." diye yazdı.

Kameralara yansıyan anlara işaret edilerek, uzun bir aranın ardından yapılan görüşmede taraflar arasındaki atmosferin iyi olduğu vurgulandı.

Yunanistan ve Türkiye liderlerinin kameralar önündeki diyaloğunun ilişkilere dair iklimin göstergesi olduğun işaret edildi.

Erdoğan-Miçotakis diyaloğuna dikkat çektiler

Erdoğan'ın "Yeni bir hükümetimiz var, dolayısıyla burada yeni bir ekibimiz var." dediği, buna karşılık Miçotakis'in de "Bizimki gibi. Ama anladığım kadarıyla bakanlarımız çoktan tanışmış ve iyi bir ilişki kurmuş." ifadesini kullandığı belirtildi.

Ta Nea: Görüşmenin amacı güveni yeniden tesis etmek

Erdoğan ile Miçotakis arasında heyetlerin katılımıyla yapılan görüşmenin 1,5 yıl aradan sonra bir ilk olduğunu aktaran Ta Nea gazetesinin haberinde şöyle denildi:

Komşu ülkeyi vuran ölümcül depremlerin ardından iki taraf arasında yakınlaşma yaşandı.



Bugünkü görüşmenin amacının çözüm bulmak değil, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak ve güveni yeniden tesis etmek olduğu netti.

İki ülkenin liderlerinin sıcak bir şekilde el sıkıştığı vurgulanarak, görüşme sırasında Türkiye ve Yunanistan'da yapılan seçimlere de atıfta bulunulduğu kaydedildi.

Taraflar arasında pozitif bir gündemin olduğu da haberdeki bir diğer ayrıntı oldu.

Ethnos: Beklenenden uzun sürdü

Görüşmeden notları paylaşan Ethnos, "Toplantı öncesi atmosfer çok sıcaktı ve beklenenden uzun sürdüğü için Başbakan'ın (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz ile görüşmesi gerçekleşmeyecek." dedi.

Yunan hükümet kaynaklarına işaret edilerek, "Türk gizli servis başkanı İbrahim Kalın da oradaydı ve Miçotakis'i yeniden seçildiği için tebrik etti." ifadesi kullanıldı.

Miçotakis'in de Kalın'ı yeni MİT Başkanlığı görevinden dolayı kutladığı aktarıldı.

SKAI: Diyaloğun devamı için çerçeve çizildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Miçotakis'in el sıkıştığı anlara yer veren SKAI televizyonu, "Olumlu bir atmosferde dürüst bir görüşme." ifadeleriyle takipçilerini bilgilendirdi.

Görüşmedeki neşeli havanın altı çizilerek şöyle denildi:

Görüşme, öğle saat 12.00'den birkaç dakika sonra başladı. İlk bilgilere göre Yunanistan-Türkiye diyaloğunun devamı için çerçeve belirlendi.

Toc: Çerçeveyi belirlediler

The Toc, "Miçotakis ve Erdoğan, kamera önünde geçen kısa diyalogda gülümsedi." diye yazdı.

Hükümet kaynaklarının, iki liderin görüşmesinin ardından, "Olumlu bir atmosferde samimi tartışma yaşandı. İki lider, sonrası için çerçeveyi belirledi." dediği belirtildi.

Penta Postagma: Atmosfer güzeldi

Penta Postagma gazetesi de Erdoğan-Miçotakis zirvesine ilişkin haberinde şu detaylara yer verdi: