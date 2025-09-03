Yunan basını: Türkiye savunmada bağımlılıktan kurtuldu

Yunan basını Türkiye’nin askeri hamlelerini manşete taşıdı.

Yunanistan’da Kathimerini gazetesi, “Türkiye’nin silahlanması Yunanistan’a baş ağrısı yapıyor” başlıklı haberinde dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Haberde, Türkiye’nin son yıllarda savunma alanında kaydettiği ilerlemeler ile Yunanistan’ın mevcut durumu karşılaştırılarak, Ankara’nın bölgedeki artan askeri gücüne dikkat çekildi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ANKARA'YI YABANCI SİLAH BAĞIMLILIĞINDAN KURTARDI"

Türkiye'nin süratle gelişen savunma sanayisinin Yunanistan için hem askeri hem de diplomatik açıdan zorluklar yarattığı belirtilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Güçlü ve kendi kendine yetebilen Türk savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı ve çatışma halinde NATO müttefiklerinden gelebilecek olası bir ambargoya karşı dayanma gücü verdi. Aksine, Yunanistan mühimmat konusunda bile kendi kendine yetebilmekten çok uzak kaldı ve bu onu korumasız bırakıyor."

AVRUPA İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ATİNA’YI KAYGILANDIRIYOR

Haberde, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini Avrupalı güçlerle bağlarını güçlendirmek için kullanabilmesinin Atina için endişe verici olduğu belirtildi.

İspanya ve İtalya'nın savunma sanayisi alanında şimdiden Türkiye ile işbirliğine gittiği ve Avrupa'daki diğer ülkelerin de benzer işbirliklerine gidebileceği vurgulanan haberde, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere Türk savunma sanayisinin ürünlerinin Avrupa'ya çekici bir alternatif sunduğunun altı çizildi.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Haberde, Yunanistan'ın ise ekonomik kriz sürecindeki kemer sıkma politikaları nedeniyle birkaç istisna dışında savunma sanayisinde gerilediğine dikkati çekildi.

Yunanistan'ın yerli üretimde çok fazla ileri gidemediği kaydedilen haberde şöyle denildi: