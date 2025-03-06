Yunan basını, Türkiye'ye dost AB ülkelerine tepki gösterdi

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Son dönemde Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerini artırırken, aynı zamanda Ukrayna’ya askeri destek sağlama konusunda da önemli adımlar atıyor.

Bu kapsamda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğinde Londra’da üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE TOPLANTIYA DAVET EDİLDİ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları kesme niyetini açıklaması ve Volodimir Zelensky ile Oval Ofis’te yaşanan gerginlik, uluslararası arenada yankı uyandırdı.

Bu gelişmenin hemen ardından, Avrupa Birliği ülkeleri acil bir toplantı düzenleyerek durumu değerlendirdi. Türkiye de bu toplantıya davet edilen ülkeler arasında yer aldı.

TÜRKİYE'YE GELEN DAVET SONRASI YUNANİSTAN'DAN TEPKİ

Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirveye katılırken Yunanistan’ın çağırılmaması ise gündem olmuştu.

Yunan basını ise Türkiye’yle dost olan ülkelere karşı tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

TÜRKİYE'YE DOST OLAN ÜLKELERİ HEDEF ALDILAR

Türkiye ile yakın ilişkilerde bulunan İspanya’yı hedef alan Yunan basını 26 Şubat-1 Mart 2025 tarihleri arasında Ege Denizi’nde Doğanbey Tatbikat Bölgesi’nde Türkiye- İspanya İkili Amfibi Harekât Eğitimlerini tamamladı.

YUNAN MEDYASI ORTAK TATBİKATTAN RAHATSIZ OLDU

Yunan basını ise Türkiye ve İspanya’nın gelecekte adaları işgal etmek için hazırlıklar yapmaya başladığını yazdı.

“Yunanistan'ın müttefikinin Ankara'nın planlarına dâhil olması mümkün mü? Türkiye'nin İspanya işbirliğiyle Ege'de çıkarma tatbikatı” başlıklı yazısında TCG Anadolu gemisine atıfta bulunarak, “İspanya Türk helikopter gemisinin inşasından işbirliği yapmanın yanı sıra Türk eğitim uçağı satın almak için de anlaşmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

İSPANYA- TÜRKİYE YAKINLAŞMASINDAN ENDİŞELİLER

Geçtiğimiz haftalarda ise İspanyol Kuvvetleri Sisam Adası’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yaptıkları tatbikata ilişkin ise İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanları ile 26 Şubat’ta 2 Türk yapımı Hürjet savaş uçağıyla test uçuşu gerçekleştirdiğini ifade etti.

İspanya’nın NATO’da Yunanistan ile müttefik olmasına rağmen Ankara Hükümeti’nin planlarına destek vermesinden ve Ege’deki ortak tatbikattan rahatsız olduklarını dile getirdi.