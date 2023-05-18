Yunanistan 21 Mayıs'ta sandığa gidiyor: Partilerin vaadi değişim Anketlerde ortaya çıkan tablonun, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimlerde tekrarlanması bekleniyor. Sandıkların kurulmasına az bir süre kala partilerin seçmenlere anlattığı vaatler belli oldu.

AA

Yunanistan'da pazar günü yapılacak seçimlere saatler kaldı.

21 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçim kapsamında yapılan anketler, hiçbir partinin tek başına iktidara gelemeyeceğini söylüyor.

Anketlerde hangi parti kaçıncı sırada

Anketlerde, iktidardaki Yeni Demokrasi partisi birinci, ana muhalefetteki Syriza ikinci ve muhalefetteki PASOK-KINAL ittifakı üçüncü gözüküyor.

Partilerin anketlerde bir önceki genel seçim sonuçlarıyla aynı sıralamaya sahip olması seçim heyecanını azaltıyor.

Bu yüzden genel seçime ilginin düşük kalacağı öngörülüyor. 2019'da iktidarı Syriza’dan Yeni Demokrasi’ye geçiren genel seçimde katılım yüzde 57,7 olmuştu.

Mecliste grubu bulunan beş partinin mensupları, seçim öncesi atmosferi ve beklentilerini anlattı.

Syriza, ikinci bir şans istiyor

Yunanistan'ın 2009'dan itibaren yaşadığı ekonomik kriz sürecinde, memorandum karşıtı politikalarla halktan destek alan, iktidara geldiğinde Avrupa Birliği (AB) ve IMF ile memorandum anlaşması imzalamak zorunda kalan Syriza, seçmenin "soldan merkeze kaymak", diğer büyük partilerle benzer politikalar izlemek gibi eleştirilerine maruz kaldı.

Parti, kriz döneminde iktidardayken uygulayamadığı programını uygulamak için seçmenden ikinci bir şans istiyor.

Syriza Gençlik Kolları Sekreteri Sotiris Aleksiu, memorandumu imzalamak zorunda kaldıklarını belirterek Syriza'nın bu kez memorandumun neden olduğu maaşlardaki kesintiler ve gelir adaletsizliklerini telafi edecek halk yanlısı bir program uygulamayı arzuladığını kaydetti.

"Temennimiz halkın sandığa umutla gitmesi"

Son 10 yılda Avrupa genelinde uygulanan politikaların insanların siyasete duyduğu güveni zedelediğini belirten Aleksiu, şöyle konuştu:

Bizim temennimiz halkın sandığa umutla gitmesi, siyasetle yaşamlarımızın değişebileceğine inanmaları. Sonuçta o gitmezse sandığa, bir başka kişi onun faydasına olmayacak şekilde onun yerine sandığa gidebilir.

Aleksiu, seçime katılım için "Biz, gençleri iyi düşünmeye, gidip oy kullanmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

"PASOK, memleketin tüm zor zamanlarında en öndeydi"

Ülkede onlarca yıldır iktidar koltuğunda oturan partilerden biri olan merkez soldaki PASOK, seçime bir başka sol partiyle birleşerek PASOK-KINAL ittifakı olarak katılma kararı aldı.

PASOK Siyasi Konsey Danışmanı Yannis Papayorgopulos, partisinin iktidardan yüzde 8'lere kadar düşüşü için şu yorumu yaptı:

PASOK, memleketin tüm zor zamanlarında, memorandum döneminde bile en öndeydi. Memleketin iyiliği için, ülkenin Avrupa'da, Euro Bölgesi'nde kalması için partiyi ve kişileri kurban etti.

Papayorgopulos, hukuk devletinin sağlamlaştırılması ve ekonomide refahın sağlanmasının, ülkedeki en temel iki mesele olduğunu vurguladı.

Mera25 değişim vadediyor

Syriza iktidarının ilk döneminde, dönemin Başbakanı Aleksis Çipras'ın yanında Maliye Bakanı olarak yer alan ancak Syriza'nın memorandumu imzalaması nedeniyle partiden ayrılan Yanis Varufakis'in kurduğu ve Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketi (DiEM25) ile bağlantılı olan Mera25 partisinin, 40 yıldır Yunanistan'da yaşayan Alman kökenli üyesi Jochen Schult, partisinin köklü bir değişim sözü verdiğini kaydetti.

Schult, PASOK ve Yeni Demokrasi'nin Yunanistan'da halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayan bir politika izlediğini belirterek şöyle dedi:

Yunanistan’da ekonomiyi boğan bir program var. 2008’den sonra halkın iyiliği için karar alan hiçbir hükümet olmadı. Bunu değiştirmek istiyoruz.

KKE'ye göre iki büyük parti birbirinin aynı

Her ne kadar iktidara gelme ihtimali bulunmayan partilerden biri olarak görülse de Yunanistan'ın en köklü partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) anketlerde 4'üncü sırada yer alıyor.

KKE'de çalışmaya gençlik kollarından başlayan Efi Zafitiou, seçim yarışının Yeni Demokrasi ve Syriza arasında geçtiğine dair algı için şöyle konuştu:

Seçim öncesi atmosferde Yeni Demokrasi ve Syriza arasında devasa bir kutuplaşma var. Eskiden beri böyle bir ayrım vardı ama şu an çok daha yoğun.



Sonuç olarak televizyonlarda ve radyolarda daha çok bu iki parti arasındaki karşıtlığı görüyoruz. Aslında karşıt değiller çünkü temel prensipleri ve stratejileri aynı. Farkları çok az.

İktidar, eksiklerini tamamlamak için fırsat istiyor

PASOK gibi, onlarca yıldır iktidar koltuğunda oturan partilerden biri olan merkez sağ yapılı Yeni Demokrasi, 2019 seçimlerinde aldığı yüzde 39,85 oy ile 4 yıl tek başına iktidar oldu.

Yeni Demokrasinin iktidarı sırasında Kovid-19 salgını, Ukrayna savaşı, ardından yaşanan enerji krizi, Türkiye ile yükselen tansiyon gibi çok sayıda mesele yaşanırken, partinin seçim kampanyası temsilcilerinden Aliki Katoka "Tüm bunları başbakanımız büyük bir çabayla atlattı. Şimdiki 4 yıllık süreç için amacı ise düşük gelirli emeklilere ağırlık vermek." diye konuştu.

Yunanistan'da anketler koalisyon hükümetine işaret ediyor ancak seçim sonuçlarının ardından koalisyon kurulamaması halinde halkın tekrar sandığa gitmesi öngörülüyor.