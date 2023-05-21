Yunanistan Başbakanı Miçotakis, oyunu Atina'da kullandı Miçotakis, başkent Atina'da sandığa gitti. Yunan Başbakan, "Bugün geleceğimiz için oy veriyoruz" derken, Çipras ise mevcut hükümetin değişimi yönünde oyların kullanılmasını istedi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da seçmenler, genel seçimler için tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Oy verme işlemi, 07.00'den 19.00'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina'nın Kifisia semtindeki bir ilkokulda oyunu kullandı.

Miçotakis, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "yarının Yunan halkı için daha güzel bir gün olacağından emin" olduğunu söyledi.

"Geleceğimiz için oy veriyoruz"

Göçü önlemek için Meriç'teki çelik duvarı uzatma sözü veren Yunan Başbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün geleceğimiz için oy veriyoruz. Daha az eşitsizliğin olduğu bir toplum için daha yüksek ücretler için oy veriyoruz.



Daha iyi işler ve daha etkili bir ulusal sağlık sistemi için oy veriyoruz.

"Türkiye'nin karşısına kimin çıkacağına oy vereceksiniz"

Seçimlerden önceki açıklamasında Miçotakis, "Sadece ekonomi için, turizm için oy kullanmayacaksınız. Jeopolitik zorlukları kimin yöneteceğine, Türkiye'nin karşısına kimin çıkacağına da oy vereceksiniz." demişti.

Çipras: Değişim insanların elinde

Ana muhalefetteki SYRIZA lideri Aleksis Çipras ise oyunu başkent Atina'daki Kypseli mahallesinde kullandı.

Çipras, "Vatandaşlar, çoğunluğun Yunanistan'ın gidişatını değiştirme talebini dile getirme fırsatına sahip." dedi.

"Bugün değişim insanların elinde." ifadesini kullanan Çipras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Eşitsizlik, adaletsizlik, fırsatçılık, emek güvensizliği, emeklilerin itibarsızlığı ve gençlerin hedef alınmasıyla geçen dört zor yılı geride bırakmak için.



Çoğunluğun ihtiyacını hissetmeyen kibirli bir hükümeti geride bırakmak ve sosyal adalet programı üzerinde ilerici bir iş birliği hükümetinin yolunu açmak için.

Miçotakis'in Türkiye sınırına duvar vaadine yanıt

Başbakan Miçotakis'in duvar inşa etme vaadine işaret eden Çipras, bunun tek başına yeterli olmayacağını söylemiş, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku temelinde Yunanistan'ın sınırlarının korunmasını talep edeceklerini anlatmıştı.