Yunanistan'da genel seçim için oy verme işlemi başladı Ülkenin yeni hükümetinin belirlenmesi için sandıklar kuruldu. Halk sabah erken saatlerden itibaren sandıklara giderken, Miçotakis'in seçim vaadindeki Türkiye sınırına ilişkin ayrıntı göze çarpıyor.

ensonhaber.com

Yunanistan'da halk, genel seçim için sandık başına gitti.

Ülke genelinde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de açıldı.

Seçimde toplam 36 parti ve ittifakın yanı sıra bağımsız bir aday da yarışıyor.

Ülkenin önde gelen partileri, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi, Aleksis Çipras'ın sol görüşlü partisi SYRIZA, sosyalist PASOK-Değişim Hareketi, Yunan Komünist Partisi (KKE), Rusya yanlısı milliyetçi Yunan Çözümü ve radikal solcu MeRA25 partisi.

Tutuklu eski milletvekili Ilias Kasidiaris'in kurduğu aşırı sağcı Ulusal Parti'nin seçimlere katılması yasaklandı.

Parlamentoya girebilmek için yüzde 3 şartı

Partilerin dört yıllık bir süre için parlamentoya girebilmesi için oyların en az yüzde 3'ünü alması gerekiyor.

300 üyeli mecliste 151 sandalyelik çoğunluğa ulaşmak için gerekli oy yüzdesi, yüzde 3 barajını geçemeyen partilere kaç oy verildiğine bağlı.

Yüzde 3 barajını aşamayan partilerin oyları, geçenler arasında oransal olarak dağıtılacak.

Üç parti birbirleriyle çalışmak istemiyor

Anket kuruluşlarına göre, öndeki adayın mutlak bir galibiyet elde etmesi için oyların yaklaşık yüzde 46'sını alması gerekebilir.

Kathimeri'nin haberine göre, son kamuoyu yoklamaları, hiçbir partinin gerekli barajı aşmaya yaklaşmadığını söylüyor.

Yunanistan'ın en büyük üç partisi olan Yeni Demokrasi, SYRIZA ve PASOK'un liderleri, birbirleriyle çalışmak istemediklerini dile getirdi.

Seçmen sayısı 9 milyondan fazla

İlk kez oy kullanma hakkına sahip olan 17 ila 21 yaş arasındaki 440 bin genç de dahil olmak üzere 9 milyondan fazla Yunan vatandaşı oy verme hakkına sahip.

Seçim vaadinde Türkiye sınırı ayrıntısı

ABD merkezli Politico dergisi, Yunan seçmenlerin Türkiye ile sınır duvarını uzatarak ülkenin göç hattını sertleştirmeye ya da bu konuda daha yumuşak bir duruş benimseyen Çipras'ı seçmeye karar vereceğini yazdı.

Başbakan Miçotakis, 2026 yılına kadar Yunanistan'ın Türkiye ile olan 192 kilometrelik sınırının neredeyse tamamını kapsayacak şekilde tel örgüyü uzatma sözü verdi.

Miçotakis, Atina'nın sınırı koruma maliyetini tek başına karşılamaması gerektiğini savunarak Avrupa Birliği'nin finansman sağlamasını istiyor.