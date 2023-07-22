Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yangın söndürme uçaklarını iyileştireceğiz Ekipleri denetleyen Miçotakis, CL-215'lerin yerine yeni Canadair'ler alacaklarını söyledi. Yunanistan Başbakanı, sivil savunma altyapısına yatırım yapacaklarının mesajını verdi.

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ensonhaber.com

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye dönük çabaları yakından takip ediyor.

Atina'nın alevleri kontrol altına alma çabalarına Türkiye de üç hava aracıyla destek oluyor.

Yangına müdahale ekiplerini inceleyen Miçotakis, son durum hakkında bilgilendirildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilia'nın eşlik ettiği Başbakan Miçotakis, iki Yunan, iki Fransız ve bir Hırvat CL-415'in kalkışını izledi.

Uçaklarla ilgili yenileme mesajı

Miçotakis, operatör ve mühendislere destek mesajı verdiği konuşmasında şunları söyledi:

Çok iyi bir iş çıkarıyorsunuz. Hem size hem de teknisyenlere çok minnettarız.



Yapabileceğimiz şey, uçaklarınızı iyileştirdiğinizden emin olmak ve en kısa sürede, esasen eski olan CL-215'lerin yerine yeni Canadair'ler almaktır.

"Sivil savunmaya yatırım şart"

Başta uçaklar olmak üzere sivil savunma altyapısına yatırımın şart olduğunu vurgulayan Yunanistan Başbakanı, "Tüm desteğimizi alacağınızı bilin." diye ekledi.