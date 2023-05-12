Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yeniden seçilirsem Türkiye'ye dostluk eli uzatırım Kendi ülkesindeki seçimlerin yanı sıra Türkiye'deki süreç de Miçotakis tarafından yakından izleniyor. Ankara ile diyaloğa hazır olduğunu söyleyen Yunan Başbakan, diğer taraftan "Çok da saf olmamalıyım" dedi.

ensonhaber.com

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de 14 Mayıs'ta, ülkesinde ise 21 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Ankara ile ilişkilerin gidişatından endişe duyuyor.

Daha önce "Türkiye ile gerilime hazır olmalıyız." diyen Miçotakis, bu yöndeki açıklamalarını sürdürdü.

'Dostluk' açıklamasında ileri gitti: Saf değilim

Miçotakis, Türkiye'de pazar günkü seçimlerden kim galip çıkarsa onunla konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

"Yaklaşan seçimlerin galibine dostluk eli uzatırım." diyen Miçotakis, açıklamasını bir adım ileri taşıyarak, "Ama ben saf değilim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Batı'ya yaklaşmasını istiyor

Associated Press'e demeç veren Yunan Başbakan, beklentisini dile getirdi:

Bir sonraki Türk hükümetinin sadece Yunanistan'a değil; Batı'ya, Avrupa'ya, NATO'ya ve ABD'ye karşı tutumunu yeniden gözden geçirmesini umuyorum.

"Savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Gerçekçi olmayı tercih ettiğini anlatan Miçotakis, "Çok da saf olmamalıyım." dedi ve ekledi:

Bu yüzden sıkı dış politikamıza devam edeceğiz. Bu, caydırıcılık ve savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor.

"Bizden çok daha büyük bir ülkenin olduğu mahalledeyiz"

Kiryakos Miçotakis, aslında savunmaya bu kadar çok para harcamak istemediğini iddia etti. Türkiye gibi büyük bir ülkeyle komşu olduklarını söyleyen Miçotakis, şunları aktardı:

Keşke gayri safi yurt içi hasılamızın yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcamak zorunda kalmasaydım.



Ama ne yazık ki, aynı zamanda agresif davranan bizden çok daha büyük bir ülkenin olduğu tehlikeli bir mahallede yaşıyoruz.