Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile gerilime hazır olmalıyız Yunan Başbakan, Ankara-Atina hattında tansiyonun tekrar yükselmesini beklediğini söyledi. Miçotakis, bu nedenle orduya yatırım yapmayı sürdüreceğini belirtti.

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Yunanistan'da seçim propaganda süreci devam ediyor.

Ülkede halk, 21 Mayıs'ta yapılacak seçimde sandık başına giderek hükümetin kim olacağına karar verecek.

Yunanistan'da seçim var ama gözü Türkiye'de

Tek başına iktidar olmak isteyen Başbakan Kiryakos Miçotakis, bu yüzden seçimlerin ikinci tura kalmasını istiyor.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, Miçotakis, Türkiye ile "tek farklarının deniz bölgelerinin çizilmesi" olduğunu vurguladı, "Türkiye ile deniz bölgelerinin çizilmesinden başka bir konuyu görüşmem." dedi.

"Gevşeyen ortamın devam edeceğinden emin değilim"

Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Ege'deki anlaşmazlığın nihai "varış noktası" olabileceğini ancak buna "çok uzak" olduklarını söyleyen Yunan Başbakan, Ankara'yı suçlamaya çalıştığı açıklamasında şöyle devam etti:

Hayallerim yok. 3,5 yıl aşırı agresif bir Türkiye gördük. Gevşeyen ortamın seçimden sonra da devam edeceğinden emin değilim. Bu nedenle Yunanistan'daki seçimler, önemli bir jeopolitik boyuta sahip.

"Türk halkı kimi seçerse seçsin..."

Kiryakos Miçotakis, diğer taraftan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sürecini takip etmeyi sürdürüyor.

Türk halkı kimi seçerse seçsin iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirten Miçotakis, "Mavi Vatan coşkusunun burada kalacağına inanıyorum." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Gerilim mesajı: Silahlı kuvvetleri güçlendireceğim

"Gerginliğin devam etmesi için hazır olmalıyız." diyen Miçotakis, "Bütçenin sınırları içinde silahlı kuvvetleri güçlendirmek için geri adım atmayacağım." ifadesini kullandı.

Çipras ile tartışmaya hazır

Öte yandan Miçotakis, ANT1 televizyonuna verdiği demeçte, ana muhalefetteki Syriza'nın lideri ve ülkenin eski Başbakanı Aleksis Çipras ile televizyonda tartışma programına çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

"Herhangi bir soruya cevap vermekte sorun yaşamam"

Kendisine bununla ilgili bir soru yöneltilen Miçotakis, şu yanıtı verdi: