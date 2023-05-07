Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 14 Mayıs yorumu: Komşumuzda ne olacağını bilmiyoruz Miçotakis, kendi ülkesinin yanı sıra Türkiye'deki seçim sürecini de yakından takip ediyor. Yunan Başbakan, destekçilerine seslenirken, bir hafta sonra 14 Mayıs seçimlerinin düzenleneceğini vurguladı.

ensonhaber.com

Yunanistan'da halk, 21 Mayıs'ta genel seçimler için sandık başına gidecek.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Kiryakos Miçotakis, diğer taraftan Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin süreci de yakından izliyor.

"Türkiye'de bir hafta sonra seçim var"

Yunan basınından Gr Times'ın aktardığına göre, Halkis şehrinde destekçileriyle buluşan ve burada bir konuşma yapan Miçotakis, "Dikkatinizi çekerim, Türkiye'de bir hafta sonra seçim var." dedi.

"Komşumuza ne olacağını bilmiyoruz"

Seçimlerin ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını anımsatan Miçotakis, şöyle konuştu:

Komşumuzda ne olacağını bilmiyoruz. Şu an iyi bir dönem geçiriyoruz ama ertesi gün işler yine zorlaşabilir. Mesele şu: zor bir bölgede zor bir komşuyu kim yönetmeli?



Ülkenin ulusal egemenliğini ve egemenlik haklarını nihai olarak kim savunacak? Anavatanımızın gerçekten güçlü ve güvende hissetmesi için bu ittifakları kim kurabilecek?

"İleriye mi gideceğiz yoksa geriye mi"

Yunan Başbakan, ülkesindeki seçimlere de değinerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

Nihayetinde seçimin ikilemi bu: İlerlemeye devam mı edeceğiz yoksa geriye mi gideceğiz?



2019'da inşa edilen bu büyük ilerici vatanseverlik ve yaratıcı modernleşme akımını birlikte yeniden inşa etmemizi istiyorum.

Seçim vaadi çelik çit

Kiryakos Miçotakis, olası göçmen akınını engellemek üzere Meriç'te inşa edilen çelik çiti uzatmayı seçim vaadi olarak dile getiriyor.

Miçotakis, bunu, ülkesinde karşı çıkanlara rağmen yapacaklarını söylüyor.