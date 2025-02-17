Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye karşı başarısızlık itirafı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda Fransa ile Türkiye’ye Meteor füzesi satışına engel olma girişimlerini ve Yunanistan-Fransa ilişkilerini değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Paris’i ziyaret eden Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya gelerek Türkiye’ye yapılması planlanan füze satışını durdurmaları için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

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Ancak Fransa, bu satıştan geri adım atmayarak Türkiye’ye teslimatı gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Macron’un, Miçotakis’in talebine olumsuz yanıt verdiği ve Yunanistan’ın bu konuyu İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve İsveç gibi ülkelerle görüşmeyi planladığı iddia edildi.

Son röportajında Miçotakis, Türkiye’ye satılan füzelerin iptal edilmesi için artık daha fazla bir adım atamayacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

MİÇOTAKİS: SAF DEĞİLİM

Son dönemlerde Ankara hükümeti ile arasını bozan Yunanistan Türkiye’ye barış içinde yaşamayı önerdiklerini ifade ederek, iki ülkenin birçok alanda işbirliği yapmaları gerektiğini ifade ettiğini ancak “saf olmadığını” belirterek diğer ülkelerle ittifak kurmaya çalıştığını ifade etti.

Miçotakis şöyle dedi:

“Ben sınır komşusu olduğumuz ve coğrafyanın yan yana olmamızı istediği ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerinden yanayım. Ama ben saf değilim. "Sakin sulara" inanıyorum çünkü onların aynı zamanda özgür sular olması için çalışıyorum. İşte bu nedenle ülkemiz aynı zamanda yurtdışında da güçlü ittifaklar kuruyoruz”

TÜRKİYE'YE KARŞI YUNANİSTAN'I GÜÇLENDİRME HAMLESİ

Yunanistan Hükümeti Türkiye’ye karşı sınırlarını koruduğunu ve özellikle savunma sanayi alanında Türkiye’nin gelişmelerini yakından takip ederek rahatsız olan Yunanistan savunma sanayisini ve silahlı kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarına başladığını belirterek, “Sınırlarımızı korumak için her zamankinden daha fazla ulusal savunmamızı ve Silahlı Kuvvetlerini güçlendiriyoruz. Yani Yunanistan'ı giderek daha da güçlendiren bir politika izliyoruz” dedi.