Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye taziye

İHA

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye’ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor..

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, terör saldırısı sonrası taziye mesajı gönderdi.

"TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Yunanistan, Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Miçotakis, "Bugün Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz kurbanların aileleriyle" dedi.