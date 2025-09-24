Yunanistan bu kareyi konuşuyor: Bir mesaj verilmek istendi

Dünyanın gözünün çevrildiği ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı.

Kurulda yaptığı konuşma ile Gazze'nin sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlediğinin altını çizerek, yaşanan insani krizi anlatan fotoğrafları katılımcılar ile paylaştı.

'GAZZE ZİRVESİ' DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük alkış toplayan konuşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile "Gazze Zirvesi"nde bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok Müslüman ülkenin lideriyle aynı masaya oturdu.

GAZZE ZİRVESİ'NDE ÇOK KONUŞULAN OTURMA DÜZENİ

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan ile Trump'ın yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıya Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

AVRUPALI LİDERLERİ KARŞISINA DİZMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da bir araya geldiği Avrupalı liderleri karşısına dizmiş, medyaya yansıyan kareler çokça konuşulmuştu.

YUNAN MİLLETVEKİLİ: "SEMBOLİK OLARAK BU ŞEYLERİN ÖNEMİ VARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın yan yana oturduğu anlar basına yansıdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler farklı yorumlara yol açarken, Yunan Milletvekili Angelos Syrigos'tan da bir açıklama geldi.

"BİR MESAJ VERİLMEK İSTENDİ"

İşte Angelos'un açıklamaları: