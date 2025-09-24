Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze toplantısında Trump ile yan yana oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan ile Trump'ın yan yana oturması dikkat çekti.

Toplantıya Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTIM"

Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım" ifadesini kullandı.

Erdoğan ise toplantı sonrası gazetecilere, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun" açıklamasında bulundu.

AVRUPALI LİDERLERİ KARŞISINA DİZMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da bir araya geldiği Avrupalı liderleri karşısına dizmiş, medyaya yansıyan kareler çokça konuşulmuştu.