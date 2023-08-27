Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Türkiye'ye gelecek: İkili ilişkiler masada Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüşecek. Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölgesel meseleler masada olacak.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Yunanistan arasında her iki ülkedeki seçimlerin ardından yeni dönemin kapıları aralandı.

Diyaloğun geliştirilmesi için verilen karşılıklı mesajlar, dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmeyle devam edecek.

Gerapetritis'ten Türkiye'ye ziyaret

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, temaslarda bulunmak üzere 5 Eylül'de Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gerapetritis, mevkidaşı Hakan Fidan tarafından kabul edilecek.

İkili ilişkiler ve bölgesel konular masada

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Fidan ile Gerapetritis, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.

Türkiye ve Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bazı meselelerden dolayı inişli çıkışlı bir süreçten geçiyor.

İki ülke arasında 2021 yılında ilişkilerde bir miktar iyileşme yaşansa da sorunlar devam ediyor.

Yunan gazetesi de yazdı

Yunanistan basınından Kathimerini de Fidan-Gerapetritis görüşmesini okurlarına duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insani projesi Pile-Yiğitler Yolu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından geçtiğimiz günlerde engellenmek istendi.

Gazete, söz konusu görüşmenin, Pile olayının ardından gerçekleştirileceğine dikkati çekti.

Miçotakis'in açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında görüşmüştü.

Miçotakis, görüşmeye ilişkin, "Hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin niyetimizi ve önümüzdeki aylarda nasıl hareket edip, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bir kez daha ortaya koydu." demişti.