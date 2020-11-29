Yunanistan, Girit'te S-300'ü test etti

Rus yapımı S-300'leri Girit'te deneyen Atina'nın tatbikatında Almanya, Hollanda ve ABD'den askeri personel yer aldı.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırma peşinde koşan Yunanistan, şimdi de Girit'te askeri tatbikat düzenledi.

Yunanistan, Girit Atış Poligonu’nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya’ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti.

S-300'LERİ TEST ETTİLER

Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı.

Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi.

BİR HAFTA SÜRDÜ

Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

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