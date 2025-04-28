Yunanistan ordusu 2030 yılını işaret etti: Binlerce kişi askere alınacak

AA & Ensonhaber

Yunanistan'dan Ege’de askeri gerilimi artırabilecek bir adım geldi...

Son dönemde orduya daha fazla yatırım yapmaya başlayan Yunanistan, bu kez de yeni bir sistemi uygulamaya koyacak.

Yunanistan, silahlı kuvvetlerinde önemli bir değişikliğe giderek yeni bir "aktif gönüllü yedek" sistemi oluşturma kararı aldı.

DENDIAS AÇIKLADI

Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada, yedek askerlik uygulamasının ülkenin savunma sisteminde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN ZORUNLU KILIYOR"

Dendias, "Bugün, nitelik açısından daha güçlü bir yedeklik sistemine ve yurttaş ordusunun ulusal savunma programımıza entegre edilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizin güvenliği ve ulusal bekası bu dönüşümü zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni modelin operasyonel ve gerçekçi bir eğitim anlayışı üzerine kurulacağını belirten Dendias, zorunlu askerlik görevini tamamlayan vatandaşların başvurularına dayalı bir gönüllü yedeklik sistemi oluşturulacağını kaydetti.

10 YIL İÇİNDE ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ OLANLARA ÇAĞRI YAPTI

Bakan Dendias, son 10 yıl içinde askerlik hizmetini tamamlamış olanlara çağrı yapılacağını açıkladı.

Yeni sistemle, 2030 yılı hedefleri doğrultusunda, farklı bir eğitim sürecinden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerin silahlı kuvvetlere kazandırılması amaçlanıyor.

Bu adımın, Yunanistan'ın savunma kapasitesini artırarak olası tehditlere karşı daha güçlü bir hazırlık seviyesi oluşturması bekleniyor.