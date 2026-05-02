İran, ABD'ye ateşkes teklifini iletti

Pakistan'da barış için yapılan müzakerelerde bir sonuca varılamamasının ardından ABD, İran limanlarını ablukaya aldığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki görüşmeler, Pakistan arabuluculuğunda devam ederken İran'dan konuya dair yeni bir açıklama geldi.

"ABD'YE TEKLİFİMİZİ İLETTİK"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, başkent Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi.

"TOP ARTIK ABD'NİN SAHASINDA"

İran basınına göre, Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında.”

İRAN, ABD'YE GÜVENMİYOR

Öte yandan İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.