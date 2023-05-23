Yunanistan, yine Tayfun füzesini konuşuyor: Aynı yerden ikinci atış Rize'den yapılan atışla ilgili görüntüler, Yunan basınında büyük ses getirdi. İlk testin geçen yıl yapıldığının anımsatıldığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına yer verildi.

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Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçen Tayfun, bir kez daha Rize'den fırlatıldı.

Fırlatma noktası olarak yeniden Rize-Artvin Havalimanı seçildi. Atış, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi.

Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun füzesinin 18 Ekim 2022'deki ilk atışı, Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. İkinci atış da aynı etkiyi bıraktı.

iEidiseis: Tayfun'un yeni denemesi

Yunan basınından iEidiseis, "Türkiye'de aynı yerden ikinci atış. Türkiye, salı sabahı Tayfun balistik füzesinin yeni bir denemesini gerçekleştirdi." diye yazdı.

Fırlatmanın, Karadeniz kıyısındaki havalimanından yapıldığı kaydedildi.

Proto Thema: İkinci kez fırlattılar

"Tayfun balistik füzesinin yeni denemesi" ifadesini kullanan Proto Thema, "Türkiye, ikinci kez bu tür bir füze denemesi gerçekleştirdi." dedi. Fırlatma işlemine ilişkin görüntüye yer verilen haberde şu ayrıntılar aktarıldı:

Türkiye, Roketsan tarafından üretilen özel tip füzenin denemesini ikinci kez gerçekleştiriyor. İlk test, 18 Ekim 2022'de aynı yerden yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Batı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki ilerlemesinden rahatsızlık duyduğuna dair ifadeleri paylaşıldı:

Türkiye'nin savunma sanayii alanında güçlenmesinden hoşlanıyorlar mı? Hoşlanmıyorlar tabi... Çünkü artık onlardan silah ve mühimmat almıyoruz.

Enikos: İkinci atış

Newsbomb adlı internet sitesi, Türkiye'nin bu sabah Tayfun balistik füze denemesi yaptığını yazdı. İlk deneme atışının, geçen yıl ekim ayında aynı lokasyondan düzenlendiği anımsatıldı.

Enikos sitesi de konuya ilişkin haberinde şöyle dedi:

Türkiye, Tayfun füzesinin ikinci denemesini yaptı. Fırlatma, yerel saatle 06.44'da gerçekleşti. İlk füze fırlatmasının da aynı havalimanından Ekim 2022'de yapıldığını belirtelim.

Capital: Geçen yıl atılan füze 560 kilometre gitti

Öte yandan Capital, söz konusu atışın ikinci kez aynı yerden gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Geçen yıl atılan füzenin, Sinop açıklarındaki hedefi vurmadan önce 560 kilometre yol kat ettiği hatırlatıldı.