Yunanistan'da Aleksis Çipras, hükümet kurma görevini kabul etmedi Ana muhalefet lideri Çipras, hükümet kurma olasılığı göremediğini söyledi. Yunan siyasetçi, Başbakan Miçotakis'in yaptığı gibi görevi iade etmeye karar verdi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da 21 Mayıs seçimlerinin ardından yeni hükümetin kurulması konusunda çıkmaza girildi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, hükümet kurma görevini ilk olarak sandıktan birinci çıkan Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis'e verdi.

Görevi iade eden Miçotakis'in ardından gözler, seçimde ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'a çevrildi.

Çipras, Sakelaropulu'nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetti. Bunun üzerine ülkede seçimlerin tekrarlanma ihtimali daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.

Çipras'tan hükümet kurma görevine ret

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’nun, makamına davet ettiği Çipras, koalisyon hükümeti kurulabilmesi için gerekli şartların bulunmadığını kaydetti.

Çipras, "Anayasal sorumluluğum gereği size hükümet kurma görevini almayacağımı belirtmek üzere geldim. Zira hükümet kurma olasılığı yoktur." diye konuştu.

Önce Miçotakis iade etti

Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini dün verdiği Yunanistan Başbakanı ve dünkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi'nin lideri Miçotakis de dün akşam görevi iade etmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edilmişti.

Yeni Demokrasi önde tamamladı

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı. Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

İkinci kez sandık ufukta

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.